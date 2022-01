Med Backbone One kan du äntligen spela spel på din Iphone på riktigt

Backbone One är handkontrollen som gör din Iphone eller Androidtelefon till ett spelmonster. Så här bra är den.

Med spelkontrollen Backbone One får du bättre kontroll över de spel som tillhandahålls via Apple Arcade eller dess fristående spelappar. Men du får också möjlighet att spela i stort sett vilka spel du vill via din mobil – via streaming.

Appar för Remoteplay finns färdigt för både Playstation, Xbox och via Steam Link om du kör PC.

Backbone One är alltså en handkontroll som du kopplar till din iPhone, men den finns även för Androidtelefoner.

Med kontrollen får du just nu tre månader gratis Xbox Gamepass Ultimate och med det även deras molntjänst som i vanliga fall kostar 159 kronor per månad. Att kunna använda det biblioteket sömlöst på din mobil är faktiskt helt otroligt. Det enda du behöver förutom handkontrollen och apparna är en okej uppkoppling (det vill säga över 10 mbit). Sen är det bara att köra igång – ingen Xbox-konsol behövs för att spela spelen. Backbone fungerar även med Google Stadia om du har det.

Image

"En blandning mellan en PS4- och en Xbox-kontroll"

Kontrollen i sig är välbyggd och kvaliteten och funktionen i knapparna känns som en sorts blandning mellan en PS4- och en Xbox-kontroll, men du har nog lättare att känna igen dig om du är van att spela Xbox. I och med att du kopplar den direkt till telefonen så medför det också att födröjningen är nästintill obefintligt. Och du behöver heller inte tänka på krånglet med att få den fungera via blåtand.

Kontrollen är utrustad med ett lightning-uttag så att du kan ladda din telefon samtidigt som du spelar. Eller så kan du även använda den helt utan telefon som en “stand alone”-kontroll, om du till exempel vill spela Xbox Cloud-spel på en Mac eller Ipad. Backbone One hämtar också den lilla ström den behöver för att fungera direkt från din telefon, så du slipper även krånglet med att behöva ladda den.

Backbone One har även ett 3,5 mm hörlursuttag så att du kan använda vilka lurar du vill med den. Och faktum är ju att inte ens Iphone har något hörlursuttag längre, så det är en väldigt bra extrafunktion om du till exempel vill använda lurarna du använder till din gaming-rigg när du spelar. Såklart fungerar även vanlig bluetooth till telefonen om du vill använda det.

Image

Funkar ej med fodral

En liten nackdel är att kontrollen inte går att använda om du använder ett skydd eller har ett fodral på din mobil. Så det blir till att kränga av det varje gång du vill använda den med din telefon. Mittendelen på kontrollen är fjäderbelastad och teleskopisk, så du får plats med vilken du vill av de aktuella Iphone-modellerna från 6S och framåt.

Med i lådan till Ios-modellen kommer också en adapter, om du redan nu hunnit köpa Iphone 13, Iphone 13 Pro eller Iphone 13 Max.

Image

Lite som en Nintendo Switch

I kombination med appen som hör till kontrollen får man känslan av det är en spelenhet. Ett tryck på Backbone-knappen startar appen och du kan enkelt välja vilket spel du vill spela direkt i från menyn. Lite som en Nintendo Switch. Har du redan någon av de större Iphone-lurarna så är det nästan som att du inte behöver någon Switch – det vill säga om du är okej med att skilja dig från Mario, och inte måste spela de spel som bara finns till Nintendo.

Närmaste konkurrent är enligt mig Razer Kishi for Iphone, som jag också gillar. Men Backbone-appen och helheten i det genomtänkta konceptet gör att Backbone får min röst, om det hade varit en tävling.

Backbone One är helt enkelt ett riktigt bra tillbehör om du gillar att spela spel på mobilen.

Jag köpte min direkt hos playbackbone.com för 99.99 dollar (det blev runt 1100 kronor hemma i lådan).

Betyget blir 4/5 - Mycket bra pryl.