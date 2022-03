OtherLands ny nordisk festival för NFT-konst

Festivalen arrangeras av Samsung och ska hylla mötet som uppstår mellan konst, mode, musik, teknik och innovation när de möts via blockkedjetekniken NFT.

NFT-tekniken växer allt mer, men det ställer också nya krav på framtidens kreatörer och vikten av kunskap om möjligheterna med blockkedjeteknik och NFT blir än mer viktig. Därför lanserar Samsung konstfestivalen OtherLands som börjar med en masterclass i NFT för att lägga grunden.

– NFT-tekniken skriver om reglerna för hur den kreativa ekonomin utvecklas. Det är nog den största tekniska transformationen vi ser just nu och den händer här och nu. Denna typ av paradigmskiften inom teknik ger alltid ringar på vattnet, i detta fall förändras reglerna för kreativt skapande inom exempelvis konst, mode och musik. Men även för hur vi på Samsung i Norden, som är en ledare inom teknisk innovation, kan stötta denna förändring. Syftet med OtherLands är att skapa ett inspirerande forum där konst och teknik kan mötas och utvecklas tillsammans genom öppenhet och samverkan, säger Oscar Nöjd, Head of Group IM Innovation Samsung Electronics Nordic.

OtherLands arrangeras i Sverige, Norge, Danmark och Finland under mars och april 2022. I varje land arrangeras en masterclass under mars och i april går NFT Exhibition Party av stapeln. Mellan dessa evenemang bjuds kreatörer in för att medverka i gemensamma NFT-konstprojekt. I Sverige samarbetar Samsung med Aplace och NFT-plattformen Forza Ikona, och fokus ligger på NFT utifrån mode, musik och inredning.

Image Josefin Eklund (NeonGirl), Josephine Bergqvist och Livia Schück (Rave Review), och Alice Wexell är några av artisterna som är med i OtherLands.

– Det sker något magiskt när konstnärliga uttryck möter teknik på det sett som just nu sker genom blockkedjetekniken NFT. OtherLands NFT Art Festival är en hyllning till denna föränderliga digitala konstscen som går i andan av tidlös estetisk men ändå samtida absurdism. OtherLands syftar till att inspirera kreatörer och konstnärer genom att visa hur nya kreativa uttryckssätt väcks till liv genom teknik säger Kristian Rajnai grundare av Aplace och festivalgeneral för OtherLands.

I Sverige startar OtherLands NFT Art Festival med en masterclass den 8 mars i Stockholm.

– OtherLands är tänkt att fungera som ett decentraliserat ekosystem av konstnärer, kreatörer, tänkare och tekniska innovatörer. Människor som går samman för att inspirera OtherLands-communityt till mer kreativitet och teknisk nyfikenhet inom området konst och teknik. Genom att stödja den kreativa gräsrotsgemenskapen med innovativ teknik och NFT-nätverk hoppas vi stödja och förändra grunderna och definitionen av kreativa uttryck genom teknik, säger Fredrik Ekström som skapare av initiativet på Samsung och festivalgeneral på OtherLands.

Läs mer på www.otherlands.art